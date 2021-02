Pompei | un carro romano ritrovato tra i cunicoli dei tombaroli | l' ultima straordinaria scoperta

Agenzia_Ansa : ESCLUSIVA ANSA Eros e nozze, a Pompei ritrovato un carro mai visto. Si tratta di un antico Pilentum. Osanna: 'In It… - _MiBACT : .@pompeii_sites, il ministro della cultura @dariofrance: «Una nuova, importante scoperta di grande valore scientifi… - HuffPostItalia : Ritrovato a Pompei un carro nuziale mai visto prima. Gli archeologi: 'Scoperta straordinaria' - simcopter : RT @tg2rai: Un sontuoso carro da parata. E' l'ennesima scoperta fatta a #Pompei. Questa volta durante un'indagine sui furti di reperti. Fra… - lucadecarolis : RT @pompeii_sites: Il Carro da parata di Civita Giuliana. L’ultima scoperta di #Pompei -

Ultime Notizie dalla rete : Pompei carro

... ad annunciare la straordinaria scoperta è stato il Parco Archeologico di, insieme alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata. Il, a quattro ruote, è stato rinvenuto quasi ...Nuova grande scoperta negli scavi archeologici di. Si tratta di un grandecerimoniale. Ad annunciarlo il Parco archeologico die la Procura di Torre Annunziata. Il reperto è emerso integro dallo scavo della villa suburbana in ...Un carro da parata integro per il 90% è stato ritrovato negli scavi di Civita Giuliana a nord di Pompei: era nel mirino dei tombaroli ...“A Pompei sono stati ritrovati in passato veicoli per il trasporto, come quello della casa del Menandro, o i due carri rinvenuti a Villa Arianna, ma niente di simile al carro di Civita Giuliana. Si ...