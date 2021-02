Pompei, eros e nozze: ritrovato un carro da parata unico (Di sabato 27 febbraio 2021) Ancora un ritrovamento eccezionale nel sito archeologico di Pompei che non finisce mai di stupire. Questa volta ad essere riportato in superficie durante gli scavi nella villa di Civita Giuliana uno ... Leggi su quotidiano (Di sabato 27 febbraio 2021) Ancora un ritrovamento eccezionale nel sito archeologico diche non finisce mai di stupire. Questa volta ad essere riportato in superficie durante gli scavi nella villa di Civita Giuliana uno ...

