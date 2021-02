Politiche ambientali europee. Un fronte comune per condividerle. Nasce un Gruppo con dentro società civile e istituzioni. A sostenerlo anche quattro eurodeputati italiani (Di domenica 28 febbraio 2021) Lo sviluppo sostenibile non è e non può essere più solo uno spot da utilizzare in campagna elettorale. Ne ha preso coscienza la politica in Italia e lo hanno capito ancor prima in Europa. Finalmente è stato rivoluzionato lo stesso Ministero dell’ambiente e le risorse del recovery, come ben sa il premier Mario Draghi, sono fortemente legate alla green economy. istituzioni europee e organizzazioni civiche si sono così unite per promuovere il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e favorire in tal modo la fondamentale transizione ecologica. L’INIZIATIVA. Il progetto è stato lanciato il 16 febbraio con la conferenza “Making sustainability an easy choice for EU citizens” ed è stato promosso da Cittadinanzattiva, attraverso la sua rete europea Active Citizenship Network, dall’associazione europea dei consumatori “European Consumers Union” e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 28 febbraio 2021) Lo sviluppo sostenibile non è e non può essere più solo uno spot da utilizzare in campagna elettorale. Ne ha preso coscienza la politica in Italia e lo hanno capito ancor prima in Europa. Finalmente è stato rivoluzionato lo stesso Ministero dell’ambiente e le risorse del recovery, come ben sa il premier Mario Draghi, sono fortemente legate alla green economy.e organizzazioni civiche si sono così unite per promuovere il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e favorire in tal modo la fondamentale transizione ecologica. L’INIZIATIVA. Il progetto è stato lanciato il 16 febbraio con la conferenza “Making sustainability an easy choice for EU citizens” ed è stato promosso da Cittadinanzattiva, attraverso la sua rete europea Active Citizenship Network, dall’associazione europea dei consumatori “European Consumers Union” e ...

