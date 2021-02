Polemiche sui tanti finti stupri nelle fiction Rai | ma l’azienda tace

(Di sabato 27 febbraio 2021) La violenza contro le donne rappresenta uno dei mali più drammatici della nostra società, lo confermano le purtroppo continue notizie di cronaca sui femminicidi e i dati su maltrattamenti e. Come è possibile, allora, che la Rai non si degni neanche di una risposta di fronte all’imbarazzante susseguirsidel servizio pubblico di episodi di falsi, che portano addirittura a colpevolizzare proprio le donne? Il caso segnalato in rete dalla rivista online “Aestetica sovietica” meritava immediati chiarimenti che ancora non sono arrivati, se non vere e proprie scuse. Solo nel 2020 si sono registrati 14.901 atti persecutori, il 73% contro donne; 20.131 casi di maltrattamenti (81% su donne); 4.134 casi di violenza sessuale (93% contro donne). Il numero delle chiamate al 1522 nel periodo compreso tra ...

La violenza contro le donne rappresenta uno dei mali più drammatici della nostra società, lo confermano le purtroppo continue notizie di cronaca sui femminicidi e i dati su maltrattamenti e stupri. Come è possibile, allora, che la Rai non si degni neanche di una risposta di fronte all'imbarazzante susseguirsi nelle fiction del servizio ...