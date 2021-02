Pirlo: «Siamo dispiaciuti, a Ronaldo, ho chiesto di farsi sentire» (Di domenica 28 febbraio 2021) Pirlo a DAZN: le dichiarazioni del tecnico dopo Verona-Juve. Il tecnico analizza il match del Bentegodi Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio subito in rimonta sul campo del Verona. Le sue parole. MATCH – «Siamo dispiaciuti perché sapevamo sarebbe stata una partita difficile e sporca. L’abbiamo interpretata bene, Siamo passati in vantaggio. Purtroppo non Siamo riusciti a mantenere il vantaggio. Ci è mancata un po’ di aggressività sul gol subito. Sono cose che i giovani non hanno ancora capito, peccato perché sono cose che fanno perdere punti». RICHIESTA A Ronaldo – «Mancavano giocatori di esperienza e pochi che si facevano sentire e capivano il momento della partita. Gli ho chiesto di ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 febbraio 2021)a DAZN: le dichiarazioni del tecnico dopo Verona-Juve. Il tecnico analizza il match del Bentegodi Il tecnico della Juventus Andreaha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio subito in rimonta sul campo del Verona. Le sue parole. MATCH – «perché sapevamo sarebbe stata una partita difficile e sporca. L’abbiamo interpretata bene,passati in vantaggio. Purtroppo nonriusciti a mantenere il vantaggio. Ci è mancata un po’ di aggressività sul gol subito. Sono cose che i giovani non hanno ancora capito, peccato perché sono cose che fanno perdere punti». RICHIESTA A– «Mancavano giocatori di esperienza e pochi che si facevanoe capivano il momento della partita. Gli hodi ...

