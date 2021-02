Pioli su Ibra: “Sanremo? Parlatene voi, lui è concentrato e pensa solo alla Roma” (Di sabato 27 febbraio 2021) Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Milan, Stefano Pioli ha chiuso la discussione sul caso Ibrahimovic-Sanremo: “Ne avete parlato voi, non noi. Lui pretende tanto da sé stesso e dai compagni, è motivato e sereno. È concentrato sulla partita di domani come lo siamo tutti”, le dichiarazioni del tecnico del Milan”. Foto: Instagram Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 27 febbraio 2021) Intervenuto in conferenza stampavigilia di-Milan, Stefanoha chiuso la discussione sul casohimovic-: “Ne avete parlato voi, non noi. Lui pretende tanto da sé stesso e dai compagni, è motivato e sereno. Èsulla partita di domani come lo siamo tutti”, le dichiarazioni del tecnico del Milan”. Foto: Instagram Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

