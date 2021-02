Pioli | “Roma forte anche senza Dzeko Ci aspettano grandi sfide | è il momento di spingere”

(Di sabato 27 febbraio 2021) Stefano, tecnico del Milan, ha parlato alla vigilia della gara contro la. Queste le parole del tecnico rossonero per presentare la sfida ai giallorossi: “Sicuramente è una squadra che ha tante soluzioni offensive, è veroera un punto di riferimento ma laha fatto ottimi risultatidi lui. Stanno bene, tengono bene in campo. Noi dobbiamo contrapporci con lucidità. Possiamo cambiare posizioni in campo, abbiamo un modulo elastico. Ciò che ha detto Kjaer rispecchia tutte le convinzioni sul nostro percorso. È bene giocare con i più forti e stanno arrivando, arriviamo a questobene. Superare il turno in Europa è stato difficile ma importante. I perdenti rimangono sulle sconfitte, i vincenti pensano alla prossima gara”. Se contro lasia ...

DiMarzio : #Pioli presenta la sfida di campionato tra #RomaMilan - pisto_gol : Il big-match della prossima settimana per somma punti raccolti dagli allenatori nelle ultime 10giornate sarà tra In… - PianetaMilan : #RomaMilan, #Pioli: 'Domani vale più dei soli tre punti' - #ACMilan - atmilan1899 : #Milan, #Pioli: 'C'è grande motivazione, con la #Roma vale più dei tre punti' - notizie_milan : Roma-Milan, Pioli: “E’ uno scontro diretto per la Champions” -

Ultime Notizie dalla rete : Pioli Roma

L'allenatore del Milan Stefanoha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match dell'Olimpico contro la: 'Sicuramente è una squadra che ha tante soluzioni offensive, è vero Dzeko era un punto di riferimento ma ...MILANO - 'Con lasara' uno scontro diretto per la Champions League. E' la classifica che lo dice'. Stefanoprova a caricare i suoi in vista della sfida di domani contro la i giallorossi, un match che può ...(ANSA) - ROMA, 27 FEB - "Non ho paura che i giocatori abbiano l'ansia, faremo una buona partita". Paulo Fonseca mostra serenità alla vigilia della sfida con il Milan a chi gli ...Milano Complicata quanto importante trasferta a Roma per il Milan domani sera, domenica 28 febbraio: i rossoneri di Pioli si apprestano ad affrontare all’Olimpico i giallorossi di Fonseca in un match ...