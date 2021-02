Pierre-Louis Mascià debutta alla Milano Fashion Week. L’intervista (Di sabato 27 febbraio 2021) Pierre-Louis Mascià debutta alla Settimana della Moda di Milano autunno inverno 2021/22. Fashion designer francese, si definisce un “disegnatore”. Ama il colore, le stampe, gli esperimenti ed i tessuti: motivo che l’ha spinto a fondare il suo brand con Achille Pinto, re comasco della seta. La sua estetica è fortemente riconoscibile. Impossibile passare davanti a una vetrina con esposti i suoi capi senza riconoscerlo: vestaglie, pantaloni larghi, gonne lunghe e piumini leggeri tutti ricoperti da stampe coloratissime, in un mix chiassosamente super chic. La sua passerella virtuale autunno inverno 2021/22 è in realtà l’Eglise du Gesù a Tolosa: qui va in scena il Grand Bazaar di Mascià, una co-ed fatta di completi giacca e pantalone per l’uomo e ... Leggi su amica (Di sabato 27 febbraio 2021)Settimana della Moda diautunno inverno 2021/22.designer francese, si definisce un “disegnatore”. Ama il colore, le stampe, gli esperimenti ed i tessuti: motivo che l’ha spinto a fondare il suo brand con Achille Pinto, re comasco della seta. La sua estetica è fortemente riconoscibile. Impossibile passare davanti a una vetrina con esposti i suoi capi senza riconoscerlo: vestaglie, pantaloni larghi, gonne lunghe e piumini leggeri tutti ricoperti da stampe coloratissime, in un mix chiassosamente super chic. La sua passerella virtuale autunno inverno 2021/22 è in realtà l’Eglise du Gesù a Tolosa: qui va in scena il Grand Bazaar di, una co-ed fatta di completi giacca e pantalone per l’uomo e ...

