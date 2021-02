Piero Angela: «Restrizioni Covid? Capisco i giovani, ma le bombe in guerra erano peggio» (Di sabato 27 febbraio 2021) «Ho imparato una cosa da quando ho cominciato a occuparmi di scienza: gli scienziati qualche volta dicono: ‘Non lo so’. Lei ha mai sentito un politico rispondere ‘Non lo so’?». Così Piero Angela in un’intervista concessa a “La Stampa”. Il papà di “Quark”, tra i volti più amati dagli Italiani, non ha risparmiato neppure un affondo ai virologi “troppo presenti” nei vari talk show. Il rischio? Disseminare il panico tra le persone, già allarmate dalle numerose varianti Covid. leggi anche l’articolo —> Piero Angela a ruota libera su negazionisti e virologi: «C’è sempre stata gente con idee strane» Piero Angela: «Restrizioni Covid? Capisco i giovani, ma ricordiamoci che le bombe in ... Leggi su urbanpost (Di sabato 27 febbraio 2021) «Ho imparato una cosa da quando ho cominciato a occuparmi di scienza: gli scienziati qualche volta dicono: ‘Non lo so’. Lei ha mai sentito un politico rispondere ‘Non lo so’?». Cosìin un’intervista concessa a “La Stampa”. Il papà di “Quark”, tra i volti più amati dagli Italiani, non ha risparmiato neppure un affondo ai virologi “troppo presenti” nei vari talk show. Il rischio? Disseminare il panico tra le persone, già allarmate dalle numerose varianti. leggi anche l’articolo —>a ruota libera su negazionisti e virologi: «C’è sempre stata gente con idee strane»: «, ma ricordiamoci che lein ...

