Piemonte zona arancione, ecco le regole dal 1 marzo (Di sabato 27 febbraio 2021) Piemonte zona arancione da lunedì 1 marzo, con nuove regole più stringenti, dopo la firma del ministro Speranza all’ordinanza per contrastare la diffusione del coronavirus nella regione. ecco, di seguito, i nuovi divieti e misure: – Vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. Vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità. Raccomandazione di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata all’interno del proprio Comune. Saranno comunque consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 27 febbraio 2021)da lunedì 1, con nuovepiù stringenti, dopo la firma del ministro Speranza all’ordinanza per contrastare la diffusione del coronavirus nella regione., di seguito, i nuovi divieti e misure: – Vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. Vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità. Raccomandazione di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata all’interno del proprio Comune. Saranno comunque consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i ...

