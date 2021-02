Perché l’appello in Parlamento si chiama… “chiama”? Risponde la Crusca (Di sabato 27 febbraio 2021) Tratto dall’Accademia della Crusca Diverse lettrici e diversi lettori hanno chiesto notizie sulla parola chiama, usata in Parlamento in riferimento all’appello nominale di deputate e deputati e senatori e senatrici. Risposta La questione presenta due aspetti: la formazione del sostantivo chiama, e il suo uso nel lessico parlamentare italiano. Tratteremo le due questioni nell’ordine. chiama è un nome d’azione deverbale, derivato per conversione dal verbo chiamare. Il fatto che questo nome appaia strano ad alcuni (c’è per esempio chi chiede Perché non si usa invece chiamata) si spiega: infatti nell’italiano di oggi la formazione di nomi deverbali d’azione per conversione, cioè senza l’aggiunta di un suffisso derivazionale, produce ... Leggi su linkiesta (Di sabato 27 febbraio 2021) Tratto dall’Accademia dellaDiverse lettrici e diversi lettori hanno chiesto notizie sulla parola, usata inin riferimento alnominale di deputate e deputati e senatori e senatrici. Risposta La questione presenta due aspetti: la formazione del sostantivo, e il suo uso nel lessico parlamentare italiano. Tratteremo le due questioni nell’ordine.è un nome d’azione deverbale, derivato per conversione dal verbore. Il fatto che questo nome appaia strano ad alcuni (c’è per esempio chi chiedenon si usa inveceta) si spiega: infatti nell’italiano di oggi la formazione di nomi deverbali d’azione per conversione, cioè senza l’aggiunta di un suffisso derivazionale, produce ...

Francym97 : L’appello per Giulia?? “Giuly mi manchi, Giulia mi manchi, non vedo l’ora di vederti lunedì , organizzati perché vog… - blavkrozes : Durante questa sessione ero indecisa se accettare o meno un voto e MENOMALE non l'ho rifiutato perché le domande de… - laviniagioioso : Un appello lo faccio anch'io. So che è difficile, ma non perdiamo l'obiettivo: salvare Adua. Io vorrei entrambe fu… - stvylesart : Io che studiavo sempre la stessa materia da ottobre per l'esame di oggi, ho mal di schiena perché sono stata sempre… - GioB1974 : @francelenzi E se ti dicessi che un esame là dentro l'ho fatto anch'io? :) Geografia politica ed economica, fatta l… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché l’appello Vaccino anti-Covid, la Puglia approva la legge che lo “raccomanda” per gli operatori sanitari:… Il Fatto Quotidiano