Pellezzano, covid free la casa di cura “La Quiete” (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa casa di cura “La Quiete” di Pellezzano è finalmente “covid free”. Ad annunciarlo il Sindaco, Francesco Morra, che ha espresso soddisfazione per l’eccellente lavoro messo in atto dai sanitari della struttura che ospita per lo più pazienti anziani o affetti da patologie che compromettono la salute mentale e fisica degli stessi. Agli inizi dello scorso mese di novembre, la struttura ospedaliera privata ha fatto registrare la positività di 30 persone tra pazienti e personale medico-sanitario. Un’emergenza che è stata gestita in maniera ottimale, isolando i casi positivi al covid-19, con la creazione di percorsi dedicati e tali da evitare contatti con soggetti esterni o negativi. Tale sistema ha consentito un monitoraggio costante ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLadi“La” diè finalmente “”. Ad annunciarlo il Sindaco, Francesco Morra, che ha espresso soddisfazione per l’eccellente lavoro messo in atto dai sanitari della struttura che ospita per lo più pazienti anziani o affetti da patologie che compromettono la salute mentale e fisica degli stessi. Agli inizi dello scorso mese di novembre, la struttura ospedaliera privata ha fatto registrare la positività di 30 persone tra pazienti e personale medico-sanitario. Un’emergenza che è stata gestita in maniera ottimale, isolando i casi positivi al-19, con la creazione di percorsi dedicati e tali da evitare contatti con soggetti esterni o negativi. Tale sistema ha consentito un monitoraggio costante ...

