Pazzo per lei, trama e trailer del film spagnolo nella Top Ten di Netflix (Di sabato 27 febbraio 2021) Pazzo per lei, trama e trailer del film originale spagnolo nella Top Ten di Netflix. Dal 26 febbraio 2021 sarà disponibile sulla piattaforma streaming Netflix la commedia spagnola Pazzo per lei (Loco por ella). Diretto dal giovane Dani de la Orden, nel cast troviamo Álvaro Cervantes, Luis Zahera, Susana Abaitua, Paula Malia e Clara Segura. Il regista iberico De la Orden è noto al grande pubblico per aver diretto la serie tv Élite, sempre prodotta e distribuita da Netflix, e Mamá o papá, altre pellicola comica sempre prodotta dal colosso streaming. La pellicola si va ad accodare al vasto catalogo di pellicole in lingua spagnola, l'ultima delle quali Black Beach.

