Parmigiana di patate (Di sabato 27 febbraio 2021) La è una ricetta semplice da preparare, ma veramente gustosa e sfiziosa. Comoda quando volete proporre in tavola qualcosa di tradizionale e innovativo allo stesso tempo, vediamo insieme la preparazione Ingredienti 5-6 patate grandi 750 ml. di salsa di pomodoro 300 gr. di provola affumicata 2-3 uova 100 gr. di parmigiano reggiano grattugiato Pangrattato Farina 1 spicchietto d'aglio 1 pezzettino di cipolla 3 cucchiai di olio evo Olio per friggere (preferibilmente si semi di arachide) Sale q.b. Pepe q.b. Basilico fresco (opzionale) Iniziamo la preparazione della quindi per prima cosa tagliate finemente uno spicchietto d'aglio – oppure lasciatelo intero per rimuoverlo in seguito– e un pezzetto di cipolla, quindi aggiungete l'olio extravergine di oliva in un tegame e fate scaldare. A questo punto aggiungere anche la base del soffritto, aglio e cipolla, e ...

Ultime Notizie dalla rete : Parmigiana patate Straforno: nuova cucina per un menu 100% gluten free Tra gli Strafornozzi più richiesti il gusto "Parmigiana": farcito con il sugo della parmigiana di ... e stracchino; infine, mi sento di consigliare la "Carciofona" condita con patate saltate in padella ...

Tante cene romantiche e buonissime a portata di click ... arancino al burro con prosciutto, sfincione palermitano, panino e panelle, 2 crocchè di patate, 2 calzoncini fritti con prosciutto e mozzarella, 2 sarde alla beccafico, parmigiana di melanzana e ...

Ristorante I du matt: tradizione e pesce con mano leggera e buona cucina Il cuoco segue la via della cucina classica e di tradizione, mette insieme piatti parmigiani, qualcosa di pesce. Sempre con garbo e attenzione alle cotture, dosa i condimenti in punta di piedi, ricerc ...

