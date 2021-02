Parma senza pace, Kucka: “Non capisco perché ci facciamo rimontare così” (Di sabato 27 febbraio 2021) Il Parma non riesce proprio a trovare i tre punti. I gialloblu accarezzano il sogno della vittoria contro lo Spezia andando avanti di due reti, ma subendo la rimonta nel secondo tempo. Uno stop che rischia di costare caro nella lotta per la salvezza. Gli emiliani, infatti, restano in piena zona retrocessione.caption id="attachment 1100545" align="alignnone" width="3000" Gyasi Kucka, getty images/captionINSPIEGABILENemmeno Juraj Kucka si dà pace per questo risultato. Il centrocampista gialloblu prova a fornire una spiegazione ai microfoni di Sky Sport: "Per noi stanno diventando tanti i punti persi nelle ultime partite Non so come mai ci capita. Riusciamo a giocare 70 minuti, poi smettiamo e poi ricominciamo alla fine. E’ una cosa che ci chiediamo. Gli infortuni degli attaccanti? Sono cose che accadono nel calcio, gli ... Leggi su itasportpress (Di sabato 27 febbraio 2021) Ilnon riesce proprio a trovare i tre punti. I gialloblu accarezzano il sogno della vittoria contro lo Spezia andando avanti di due reti, ma subendo la rimonta nel secondo tempo. Uno stop che rischia di costare caro nella lotta per la salvezza. Gli emiliani, infatti, restano in piena zona retrocessione.caption id="attachment 1100545" align="alignnone" width="3000" Gyasi, getty images/captionINSPIEGABILENemmeno Jurajsi dàper questo risultato. Il centrocampista gialloblu prova a fornire una spiegazione ai microfoni di Sky Sport: "Per noi stanno diventando tanti i punti persi nelle ultime partite Non so come mai ci capita. Riusciamo a giocare 70 minuti, poi smettiamo e poi ricominciamo alla fine. E’ una cosa che ci chiediamo. Gli infortuni degli attaccanti? Sono cose che accadono nel calcio, gli ...

