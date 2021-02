Paratici: “Le insidie esistono per tutti, Pirlo è sempre molto tranquillo” (Di sabato 27 febbraio 2021) Il ds della Juventus Fabio Paratici ha parlato così ai microfoni di DAZN pochi istanti prima del match contro il Verona: “Giochiamo partita dopo partita, le insidie ci sono per tutti. Per Pirlo è una situazione inedita, è il primo anno che allena. È sempre molto tranquillo, dà grande energia e tranquillità allo stesso tempo”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 27 febbraio 2021) Il ds della Juventus Fabioha parlato così ai microfoni di DAZN pochi istanti prima del match contro il Verona: “Giochiamo partita dopo partita, leci sono per. Perè una situazione inedita, è il primo anno che allena. È, dà grande energia e tranquillità allo stesso tempo”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

