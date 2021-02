Papa Francesco | Non ho paura della morte e la immagino a Roma | in carica o da emerito

(Di sabato 27 febbraio 2021) “Non hoe la”, “comein”: lo affermain una intervista anticipata dal quotidiano argentino La Nacion. Si tratta di un colloquio avvenuto due anni fa, il 16 febbraio 2019, con il giornalista e medico Nelson Castro per un suo libro sulla salute dei Papi. Il Pontefice oltre a parlare del tema, dialoga sull’operazione al polmone e sulle ansie nel periododittatura quando nascondeva i perseguitati. Ma anchepsichiatra alla quale, sempre in quel periododittatura, raccontava cosa gli succedeva e gli aiuti che riceveva per i test per i ...

Da sinistra: Brambilla, Meini e, a destra del, Bassetti, Russo e Raspanti - Ansa / Epa / Vatican Media .ha ricevuto nella mattinata di sabato 27 febbraio la Presidenza della Cei. Ne dà notizia la Sala Stampa della Santa Sede nel suo bollettino quotidiano. All'udienza in Vaticano, ...'Non ho paura della morte e la immagino a Roma', 'comein carica o emerito': lo affermain una intervista anticipata dal quotidiano argentino La Nacion . Si tratta di un colloquio avvenuto due anni fa, il 16 febbraio 2019, con il giornalista e medico Nelson Castro per un ...L’uscita del card. Robert Sarah per Papa Francesco era una scelta obbligata (troppe provocazioni in vista di un futuro Conclave). Cosi titola il sito web farodiroma.it: per il Movimento Internazionale ...Il pontefice si confessa a La Nacion. E racconta dell'incontro con la psichiatria e la psicologia: "Le nevrosi bisogna accarezzarle. Sono compagne della persona durante tutta la sua vita" ...