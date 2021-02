Paolo Ruffini, nuova fidanzata per lui? La foto sui social (Di sabato 27 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Paolo Ruffini, noto attore e comico italiano, ha una nuova fidanzata? Scopriamolo insieme. Una foto trapela dai social. Questa sera in prima serata su Premium Cinema, andrà in onda il film “Fuga di Cervelli”, diretto e interpretato da Paolo Ruffini. Nel cast vediamo: Luca Peracino, Guglielmo Scilla, Frank Matano, Andrea Pisani, Olga Kent, Gaia Messerklinger. Leggi su youmovies (Di sabato 27 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., noto attore e comico italiano, ha una? Scopriamolo insieme. Unatrapela dai. Questa sera in prima serata su Premium Cinema, andrà in onda il film “Fuga di Cervelli”, diretto e interpretato da. Nel cast vediamo: Luca Peracino, Guglielmo Scilla, Frank Matano, Andrea Pisani, Olga Kent, Gaia Messerklinger.

NewAnitark : @pazzaditutto proprio per strada no, ma sulle montagne russe ! Paolo ruffini - Macosanesaii1 : @RitaEsau1 A me sembra troppo Paolo Ruffini in sta foto giuro ahahha - eleargeri : @marikajupiter A me non è affatto dispiaciuto l'umorismo un po' inglese di Paolo Ruffini. - johnwxsherlock : RT @ItsCloe_: Andrea Pucci >>>>>>>>>>>>>>> Paolo Ruffini #lapupaeilsecchione - ItsCloe_ : Andrea Pucci >>>>>>>>>>>>>>> Paolo Ruffini #lapupaeilsecchione -