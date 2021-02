Pagelle Verona Juventus 1-1 | CR7 non basta | male Alex Sandro su Barak

(Di domenica 28 febbraio 2021)– Partita complicata per lache di fatto spreca altri 2 punti e rischia di perdere ulteriore terreno sulle milanesi. Dopo l’1-1 dell’andata, risultato analogo al ritorno. Apre le danze il solito Ronaldo dopo una bella giocata di Chiesa. Poi la Juve si abbassa troppo e negli ultimi 20 minuti di partita non riesce ad uscire dalla propria trequarti. Cosìal 77? di testa, stacca sumal posizionato e insacca l’1-1. Partita che termina in pareggio e ulteriori punti persi da Pirlo., i voti Szczesny 7 – Grandi parate su Faraoni, Zaccagni e Lazovic. Tiene a galla la squadra ma non può nulla sul gol del. Demiral 5,5 – ...

Queste ledeldopo il pareggio per 1 - 1 con la Juventus nell'ultimo anticipo della 24ª giornata di serie A: 6,5 Silvestri Chiude gli spifferi su Ramsey e Chiesa, ma quando l'area si spalanca non ...Commenta per primo Hellas- Juventus 1 - 1 Silvestri 6: l'ha toccata leggermente sul gol subito, ma questo non è bastato per evitare la rete di Ronaldo. Per il resto sempre attento e parate fondamentali. Magnani 6,5: ...Al Bentegodi gli scaligeri riacciuffano la parità nel finale con Barak rispondendo al gol di Cristiano Ronaldo. GLI HIGHLIGHTS. VERONA (3-4-2-1): Silvestri 6; Magnani 6, Gunter 6, Lovato 5.5; Faraoni ...Juric stavolta riprende con i cambi una partita che non meritava di perdere; a Pirlo lo scudetto sta scivolando dalle mani, anche se le tante assenze sono un dato di fatto ...