Pagelle Spezia Parma | Karamoh ‘alla Kulusevski’ | Gyasi letale Che Mihaila! VOTI

(Di sabato 27 febbraio 2021) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 24ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 24ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP:FLOP: Bastoni(4-3-3): Provedel 6,5; Vignali 6, Ismajli 5,5, Erlic 5,5, Bastoni 5 (70? Nzola 5); Maggiore 6,5, Ricci 5 (46? Leo Sena 6,5), Estevez 5,5 (46? Acampora 6,5);7,5, Agudelo 5,5 (89? Dell’Orco SV), Saponara 5,5 (27? Verde 6,5). All. Italiano(4-3-3): Sepe 6; Conti 6, Osorio 5,5, Gagliolo 5,5, Pezzella 5,5; Kucka 6,5, Hernani 7 (79? Valenti SV), Kurtic 6;7,5 (63? Grassi 6), ...

??#SpeziaParma, le pagelle: #Karamoh ed #Hernani ok, Gyasi salva tutto. #Maggiore promosso, #Bastoni flop ??

