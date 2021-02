Ottavo giocatore positivo al Torino | verso il rinvio anche la partita contro la Lazio

(Di sabato 27 febbraio 2021) La situazione in casa granata si fa sempre più allarmante, ieri ottava positività nonostante l’isolamento domiciliare, attività sportiva ancora sospesa Sale a otto il numero di giocatori della prima squadra delcontagiati dal Covid, e dopo ildella sfidail Sassuolola trasferta di martedì a Romalasembra sempre più a rischio. La tornata di tamponi di giovedì sera ha evidenziato un nuovo caso – Nkoulou -, che si va ad aggiungere a Linetty, Murru, Buongiorno, Belotti, Singo, Bremer e Baselli, più due membri dello staff. Una situazione più che allarmante, soprattutto per due motivi. Il primo: la sintomatologia compatibile con la variante inglese e dunque mutata rispetto al tradizionale Covid-19, mauno schema di ...

