Ospedali di Olbia e La Maddalena in contatto costante con la telemedicina

Ultime Notizie dalla rete : Ospedali Olbia

Gallura Oggi

'Questa strumentazione crea in tempo reale una sicura connessione tra il presidio maddalenino (Spoke) e il centro Hub di, rappresentando una notevole evoluzione dei risultati sanitari ...... calano sotto i 250 i posti letto occupati da pazienti Covid neglisardi ( - 5) nei ... Dodici, invece, quelli rilevati a, "tutti isolati e sotto controllo", ha precisato il sindaco, ...Cagliari.Ecco la situazione Covid in Sardegna, aggiornata alla luce delle utime rilevazioni. Sono 41.114 i casi di positività al Covid-19 ...Nei giorni scorsi personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Olbia a seguito della denuncia presentata dai genitori di un minorenne olbiese, hanno denunciato in stato di libertà un al ...