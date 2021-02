Oroscopo marzo | Le previsioni del mese di marzo 2021

Leggi su amica

(Di sabato 27 febbraio 2021): ilin cui passiamo dall’inverno alla primavera, dal buio alla luce. Leggi l’del tuo segno e scopri se sarai fortunata in amore, sul lavoro, nella salute, nel settore finanziario. Se ti occuperai della tua casa, se la tua carriera volerà, se gli amici ti faranno richieste inaspettate, se la tua famiglia avrà bisogno di te e perché…è caratterizzato dalla Luna nuova in Pesci del 13. E dalla Luna piena in Bilancia del 28. Cosa significa questo, segno per segno, ce lo dice la nostra Susan Miller. Per l’Ariete la keyword delè carriera. Per il Toro è soldi. Famiglia per i Gemelli. Amore per le nate sotto il segno del Cancro. Per il Leone la ...