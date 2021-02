“Ormai la finale è rovinata…”. Tommaso Zorzi choc, è successo dopo la diretta del GF Vip (Di sabato 27 febbraio 2021) La puntata del ‘Grande Fratello Vip’ del 26 febbraio ha decretato le eliminazioni definitive di Rosalinda Cannavò e Samantha De Grenet. La puntata condotta da Alfonso Signorini, coadiuvato sempre dagli opinionisti Pupo ed Antonella Elia, e che vede anche la presenza degli ex vipponi ha vissuto momenti molto intensi. La parte più emozionante si è materializzata quando Giulio, fratello di Pierpaolo Pretelli, ha annunciato la gravidanza della sua fidanzata e presto diventerà dunque padre. Inoltre, Rosalinda Cannavò ha nuovamente ribadito che Massimiliano Morra è gay come le aveva confessato tempo fa. Per l’ultimo atto in programma lunedì primo marzo ci sarà innanzitutto la sfida tra Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta per stabilire chi lotterà ancora per il trionfo. E a proposito dell’influencer 25enne, c’è stato un durissimo confronto tra lui e Dayane Mello. ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 27 febbraio 2021) La puntata del ‘Grande Fratello Vip’ del 26 febbraio ha decretato le eliminazioni definitive di Rosalinda Cannavò e Samantha De Grenet. La puntata condotta da Alfonso Signorini, coadiuvato sempre dagli opinionisti Pupo ed Antonella Elia, e che vede anche la presenza degli ex vipponi ha vissuto momenti molto intensi. La parte più emozionante si è materializzata quando Giulio, fratello di Pierpaolo Pretelli, ha annunciato la gravidanza della sua fidanzata e presto diventerà dunque padre. Inoltre, Rosalinda Cannavò ha nuovamente ribadito che Massimiliano Morra è gay come le aveva confessato tempo fa. Per l’ultimo atto in programma lunedì primo marzo ci sarà innanzitutto la sfida trae Andrea Zelletta per stabilire chi lotterà ancora per il trionfo. E a proposito dell’influencer 25enne, c’è stato un durissimo confronto tra lui e Dayane Mello. ...

SalwoPatrizio : @riotta Il finale che non arriverà mai? La gente può crederci all’inizio forse ma adesso è chiara la natura politic… - QuartoRuggiero : RT @Caustica_mente: Nella finale del #GFvip manca Maria Teresa che, tranquillamente, meritava il posto di Croccantin0. Vi farà pure ridere… - DanielaApulia : @xChandlerxBing Io credo che nel testa a testa finale (perché ormai lo do per scontato che spengano insieme le luci… - Mercoledchanta1 : @GFVIP_Official @MediasetPlay Potete anche non farla la finale, Signorini pende talmente tanto verso Dayane che il… - BotCugina : RT @AnnaSeba4: Alfonso 'la finale potrebbe essere stasera, magari si collega alla frase che ha detto zelletta poco fa, a tra pocoo' *Tomma… -