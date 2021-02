Omloop Het Nieuwsblad | Anna van der Breggen domina Bastianelli | Cavalli e Longo Borghini in top-10

(Di sabato 27 febbraio 2021)van derha vinto laHetfemminile. Nel giorno del trionfo di Davide Ballerini tra gli uomini, la Campionessa del Mondo ha fatto sua la prova riservata alle donne e ha dimostrato ancora una volta di essere la più forte di tutte. L’olandese della SD Work ha piazzato un micidiale scatto nel finale ed è riuscita a imporsi sul traguardo di Ninove, dopo 124 km di fatica in questa semiclassica belga che apre il calendario delle corse al Nord. La 30enne ha surclassato la danese Emma Cecilie Norsgaard (Movistar) e la connazionale Amy Pieters (SD Worx), facendo sua questa gara per la seconda volta in carriera dopo il sigillo del 2015. Ben tre italiane in top-10, tutte accreditate dello stesso tempo della vincitrice: Marta(Alé BTC Lubiana) conclude al sesto posto, nona ...

RaiSport : ??? Davide #Ballerini trionfa nella #OmloopHetNieuwsblad Il corridore della #DeceuninckQuickStep diventa il quinto… - RSIsport : ????? Il 26enne italiano Davide Ballerini ha vinto la 76a edizione della Omloop Het Nieuwsblad - sportface2016 : #Ciclismo, super Davide #Ballerini: l'azzurro vince in volata la #OHN2021 - sciareneve : RT @MTBiit: Che Davide Ballerini! Ecco la prima classica, è sua la Omloop Het Nieuwsblad con una grande volata #roadbikes #27Febbraio https… - MTBiit : Che Davide Ballerini! Ecco la prima classica, è sua la Omloop Het Nieuwsblad con una grande volata #roadbikes… -

Davide Ballerini si è aggiudicato in volata laNieuwsblad, classica belga di inizio stagione che si corre nelle Fiandre Orientali. Il 26enne corridore canturino della Deceuninck - QuickStep, quinto italiano ad essersi affermato nella ...... alla sua ultima stagione da professionista, battezza con successo la rinnovata livrea della SD Worx (Ex Boels - Dolmans) vincendo in maglia di campionessa del Mondo laNieuwsblad in ...Anna van der Breggen ha vinto la Omloop Het Nieuwsblad femminile. Nel giorno del trionfo di Davide Ballerini tra gli uomini, la Campionessa del Mondo ha fatto sua la prova riservata alle donne e ha di ...Omloop Het Nieuwsblad al femminile con successo netto della campionessa del mondo Anna Van Der Breggen. Tre azzurre in top 10 ...