Omicidio Ugo Russo | corteo della famiglia a Napoli | “Giustizia per nostro figlio” VIDEO

(Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti “Oggi chiediamo verità eper mio, perché dopo un anno non sappiamo niente, neanche il risultato dell’autopsia. Poi al Tar che ha sospeso l’ordinanza sulla rimozione del murales ci pensa il mio avvocato. Oggi il murales non c’entra, c’entra la vita di Ugo, spezzata a 15 anni”. Lo afferma Vincenzo, padre di Ugo, ragazzino di 15 anni ucciso un anno fa da un carabiniere fuori servizio che il giovane aveva tentato di rapinare. Ladel ragazzo si è ritrovata con il rione e gli amici in via Toledo per riunirsi e chiedere con uno striscione “verità eper Ugo”. In oltre 300 si sono diretti verso via Generale Orsini, dove avvenne la morte del ragazzo il 1 marzo 2020. Lo striscione è stato nuovamente ...

...Napoli per la cancellazione del murale dedicato aRusso, rimasto ucciso nel marzo scorso durante un tentativo di rapina ai danni di un carabiniere in borghese, il militare è indagato per...Il Comitato sottolinea che "era molte cose per i suoi amici, per i suoi familiari, per il suo ... "Per questo saremo domani, ormai a un anno dall', alla metro Toledo dalle ore 16.00, per ...Poi al Tar che ha sospeso l’ordinanza sulla rimozione del murales ci pensa il mio avvocato. Oggi il murales non c’entra, c’entra la vita di Ugo Russo, spezzata a 15 anni”. Lo afferma Vincenzo Russo, ...Il Tar sospende la cancellazione del murale di Ugo Russo, il Comitato: "No alla censura".E' stato formalizzata ieri nel pomeriggio la ...