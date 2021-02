Omicidio Khashoggi | Amnesty international contro Renzi e l’Italia | «Collusioni con l’Arabia Saudita»

(Di sabato 27 febbraio 2021) L’attacco di Washington a Riad potrebbe avere conseguenze anche a Roma. Il rapporto divulgato ieri dall’Ufficio del Direttore dell’Intelligence Usa coinvolge pesantemente anche la politica italiana. Il dossier accusa, infatti, il principe ereditario del, Mohammed bin Salman sul delitto del giornalistaJamal. Ma tira in ballo, indirettamente, anche l’ex premier Matteo. Il dossier prova che Mbs, come lo chiamano gli anglosassoni, avrebbe approvato un’operazione a Istanbul, in Turchia, per catturare o uccidere il giornalista. E proprio il 35enne Mbs, nipote del fondatore del regno, erede al trono e già leader “de facto” della monarchia, ha avuto tra i suoi ospiti appunto. A fine gennaio il leader di Italia Vivai, ha ...

Mentre impazza la polemica per il rapporto dell'intelligence Usa che indica, fuori da ogni dubbio, Mohammed bin Salman come mandante dell'del giornalista Jamale che mette in serio imbarazzo Matteo Renzi che non più tardi di tre settimane fa si è recato in Arabia Saudita a intascare 80mila euro in cambio di una molto ...... fu il mandante per l'uccisione del giornalista. A questo proposito, il portavoce ... è un personaggio assai oscuro, come dimostra anche l'ultimo rapporto del governo Usa sull'del ...Il Ministero degli Esteri ha affermato che l'intelligence statunitense che sostiene che MBS ha approvato il colpo di stato su Khashoggi è `` negativa, ..."Certamente è inopportuno essere invitati in forum internazionali che sono emanazione diretta della monarchia saudita e tacere sul sistema di violazioni dei diritti umani". Lo ha dichiarato all'Adnkro ...