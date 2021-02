Olimpia Milano-Fortitudo Bologna: data, orario, tv e diretta streaming basket Serie A1 2020/2021 (Di sabato 27 febbraio 2021) AX Armani Exchange Milano e Fortitudo Lavoropiù Bologna si sfidano nel 20° turno di Serie A1 2020/2021. Gli uomini di Messina voglio continuare la marcia trionfale in campionato, finora costruita con 15 vittorie e sole due sconfitte. Compito non facile per i bolognesi, che avranno davanti una formazione che è anche terza in Eurolega: la banda di Damonte è decima in classifica a +4 dalla zona retrocessione e a -2 dalla zona playoff. Domenica 28 febbraio alle ore 17.00 inizierà il match che sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 2 e in diretta streaming su Eurosport Player. SEGUI IN diretta Olimpia Milano-Fortitudo Bologna SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 27 febbraio 2021) AX Armani ExchangeLavoropiùsi sfidano nel 20° turno diA1. Gli uomini di Messina voglio continuare la marcia trionfale in campionato, finora costruita con 15 vittorie e sole due sconfitte. Compito non facile per i bolognesi, che avranno davanti una formazione che è anche terza in Eurolega: la banda di Damonte è decima in classifica a +4 dalla zona retrocessione e a -2 dalla zona playoff. Domenica 28 febbraio alle ore 17.00 inizierà il match che sarà trasmesso intv su Eurosport 2 e insu Eurosport Player. SEGUI INSportFace.

