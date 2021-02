Nuovo Dpcm, nuove misure per la scuola. Dad sopra una soglia di rischio (Di sabato 27 febbraio 2021) Le scuole verso la chiusura nelle zone rosse e nei luoghi dove ci sono soglie alte di contagio, a prescindere dai colori. Sono pronte ad entrare nel Nuovo Dpcm le nuove misure sugli istituti, dopo una... Leggi su feedpress.me (Di sabato 27 febbraio 2021) Le scuole verso la chiusura nelle zone rosse e nei luoghi dove ci sono soglie alte di contagio, a prescindere dai colori. Sono pronte ad entrare nellesugli istituti, dopo una...

petergomezblog : Nuovo Dpcm, la bozza: no all’apertura serale di bar e ristoranti, stop a barbieri e parrucchieri in zona rossa, le… - sole24ore : Nuovo #Dpcm: ecco tutte le misure che entreranno in vigore dal 6 marzo e saranno applicate per un mese (quindi anch… - Agenzia_Ansa : Parrucchieri, fiere e teatri: cosa conterrà il nuovo Dpcm #ANSA - actarus1070 : Voglio vedere quelli che applaudivano Draghi cosa diranno di questo nuovo DPCM #DittaturaSanitaria - OSpeleologo : RT @andiamoviaora: La bozza che circola relativa al nuovo dpcm prevede la chiusura di una categoria in più in zona rossa: quella dei parruc… -