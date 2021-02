Nuovo Dpcm fino a Pasqua: ecco cosa cambia (Di sabato 27 febbraio 2021) Roma, 27 feb – cambia l’esecutivo, non cambia la modalità di gestione dell’emergenza. L’onda lunga dell’approccio del Conte bis si fa sentire anche con il governo Draghi, che si appresta a varare un Nuovo Dpcm. Il cambio di passo, insomma, per ora non c’è. Né si vedono modifiche sostanziali alle chiusure generalizzate con le quali, pur a fasi alterne, facciamo i conti ormai da un anno. Nuovo Dpcm: Pasqua a casa Il Nuovo Dpcm, stando alle bozze circolate, dovrebbe entrare in vigore il 6 marzo e durare un mese. Andando così a comprendere Pasqua e Pasquetta, che quest’anno cadono domenica 4 e lunedì 5 aprile. Confermate le misure-base: obbligo di mascherina, divieto di assembramento, bar e ristoranti chiusi dopo le 18 ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 27 febbraio 2021) Roma, 27 feb –l’esecutivo, nonla modalità di gestione dell’emergenza. L’onda lunga dell’approccio del Conte bis si fa sentire anche con il governo Draghi, che si appresta a varare un. Il cambio di passo, insomma, per ora non c’è. Né si vedono modifiche sostanziali alle chiusure generalizzate con le quali, pur a fasi alterne, facciamo i conti ormai da un anno.a casa Il, stando alle bozze circolate, dovrebbe entrare in vigore il 6 marzo e durare un mese. Andando così a comprenderee Pasquetta, che quest’anno cadono domenica 4 e lunedì 5 aprile. Confermate le misure-base: obbligo di mascherina, divieto di assembramento, bar e ristoranti chiusi dopo le 18 ...

