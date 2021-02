Nuovo Dpcm Draghi: cosa chiude, cosa resta aperto. Le nuove misure fino a Pasquetta (Di sabato 27 febbraio 2021) Scuola superiore aperta, ristoranti e bar chiusi dopo le 18. Palestre e piscine chiuse. Impianti di sci chiusi fino al 6 aprile. Si delinea la bozza del Nuovo Dpcm, il primo del premier Mario Draghi, con le misure che saranno in vigore dal 6 marzo al 6 aprile (Pasqua compresa quindi) per contenere la diffusione del coronavirus e arginare le varianti covid. Scuola In particolare, secondo quanto riporta la bozza del provvedimento, le scuole superiori potrebbero rimanere aperte, con almeno il 50% degli alunni in presenza. La decisione non è definitiva, il governo aspetta infatti il parere del Cts sulle nuove varianti. Ma nella bozza del Dpcm che il governo ha inviato alle Regioni “le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado – si legge – adottano forme ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 27 febbraio 2021) Scuola superiore aperta, ristoranti e bar chiusi dopo le 18. Palestre e piscine chiuse. Impianti di sci chiusial 6 aprile. Si delinea la bozza del, il primo del premier Mario, con leche saranno in vigore dal 6 marzo al 6 aprile (Pasqua compresa quindi) per contenere la diffusione del coronavirus e arginare le varianti covid. Scuola In particolare, secondo quanto riporta la bozza del provvedimento, le scuole superiori potrebbero rimanere aperte, con almeno il 50% degli alunni in presenza. La decisione non è definitiva, il governo aspetta infatti il parere del Cts sullevarianti. Ma nella bozza delche il governo ha inviato alle Regioni “le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado – si legge – adottano forme ...

