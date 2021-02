Nuovo Dpcm: dal 27 marzo sì a cinema e teatri in zona gialla, barbieri chiusi in zona rossa – LA BOZZA (Di sabato 27 febbraio 2021) Spiragli per la cultura, ma non mancano le chiusure nel Nuovo Dpcm che entrerà in vigore sabato 6 marzo e arriverà fino a martedì 6 aprile, quindi fino al termine delle festività pasquali. Si va delineando il Nuovo Dpcm con le restrizioni anti-Covid che entrerà in vigore sabato 6 marzo e arriverà fino a martedì Leggi su 2anews (Di sabato 27 febbraio 2021) Spiragli per la cultura, ma non mancano le chiusure nelche entrerà in vigore sabato 6e arriverà fino a martedì 6 aprile, quindi fino al termine delle festività pasquali. Si va delineando ilcon le restrizioni anti-Covid che entrerà in vigore sabato 6e arriverà fino a martedì

petergomezblog : Nuovo Dpcm, la bozza: no all’apertura serale di bar e ristoranti, stop a barbieri e parrucchieri in zona rossa, le… - Agenzia_Ansa : Parrucchieri, fiere e teatri: cosa conterrà il nuovo Dpcm #ANSA - Agenzia_Ansa : Covid, nuovo Dpcm. Restrizioni anche a #Pasqua, cosa si potrà fare e cosa noi. Chiusi palestre e cinema. Stop a vi… - Alessandrobarix : RT @andiamoviaora: La bozza che circola relativa al nuovo dpcm prevede la chiusura di una categoria in più in zona rossa: quella dei parruc… - Luca_Zunino : Nuovo Dpcm Draghi dal 6 marzo fino a Pasquetta, la bozza: chiusi parrucchieri e barbieri in zona rossa. Scuola in p… -