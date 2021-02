Nuovo Dpcm, Cosmetica Italia: "Chiusura parrucchieri preoccupa" (Di sabato 27 febbraio 2021) Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "C'è forte preoccupazione per l'ipotesi di una nuova Chiusura dei saloni di acconciatura. Secondo la bozza del Nuovo Dpcm che sta circolando in queste ore la misura è inclusa tra i nuovi provvedimenti in fase di valutazione da parte del Governo per limitare il diffondersi del contagio". E' quanto scrive in una nota Cosmetica Italia, Associazione nazionale imprese cosmetiche, in relazione al contenuto della bozza del Nuovo Dpcm. "Con sorpresa – commenta il presidente Renato Ancorotti - apprendiamo l'intenzione di compiere un passo indietro rispetto alla decisione che ha portato, il 18 maggio del 2020, a riaprire i saloni di acconciatura e i centri estetici". "Questi esercizi, infatti, sono stati considerati sicuri in quanto ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 febbraio 2021) Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "C'è fortezione per l'ipotesi di una nuovadei saloni di acconciatura. Secondo la bozza delche sta circolando in queste ore la misura è inclusa tra i nuovi provvedimenti in fase di valutazione da parte del Governo per limitare il diffondersi del contagio". E' quanto scrive in una nota, Associazione nazionale imprese cosmetiche, in relazione al contenuto della bozza del. "Con sorpresa – commenta il presidente Renato Ancorotti - apprendiamo l'intenzione di compiere un passo indietro rispetto alla decisione che ha portato, il 18 maggio del 2020, a riaprire i saloni di acconciatura e i centri estetici". "Questi esercizi, infatti, sono stati considerati sicuri in quanto ...

