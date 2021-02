Notts County | l’incredibile gol con un tacco al volo – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di sabato 27 febbraio 2021) L’attaccante delElisha Sam questo pomeriggio ha realizzato un gol bellissimo nel corso della sfida contro l’Oxford grazie ad unvolante L’attaccante delElisha Sam questo pomeriggio ha realizzato un gol bellissimo nel corso della sfida contro l’Oxford. Il giocatore belga con cittadinanza israeliana ha siglato la rete del momentaneo 2-1 con un faso colpo dialche potrebbe valergli una candidatura al Puskas Award. Buckle in for one of the most RIDICULOUS goals you'll ever see! ? pic.twitter.com/kmmMj5tlb8 —FC (@Official NCFC) February 27, 2021 Leggi su Calcionews24.com