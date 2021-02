"Non starò mai zitto contro le ingiustizie. Parlo per la mia gente": LeBron risponde a Ibra (Di sabato 27 febbraio 2021) ?Non starò mai zitto davanti alle ingiustizie, così come non mi limiterò a parlare di sport”: così il campione Nba LeBron James risponde a distanza a Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante del Milan aveva infatti criticato la stella dell’Nba, accusandolo di parlare di politica nonostante il tema non rientri nelle sue competenze. LeBron ha fatto del motto “More than an athlete”, più di un semplice atleta, uno dei suoi modi di essere che lo rendono probabilmente l’atleta più famoso del mondo. “Mi interesso della mia gente, di ingiustizie sociali, razzismo e problematiche elettorali. Io sono parte della comunità. Sono consapevole che la mia voce sia molto potente e che rappresenti tante persone nel mondo, perciò continuerò ad occuparmi di ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 27 febbraio 2021) ?Nonmaidavanti alle, così come non mi limiterò a parlare di sport”: così il campione NbaJamesa distanza a Zlatanhimovic. L’attaccante del Milan aveva infatti criticato la stella dell’Nba, accusandolo di parlare di politica nonostante il tema non rientri nelle sue competenze.ha fatto del motto “More than an athlete”, più di un semplice atleta, uno dei suoi modi di essere che lo rendono probabilmente l’atleta più famoso del mondo. “Mi interesso della mia, disociali, razzismo e problematiche elettorali. Io sono parte della comunità. Sono consapevole che la mia voce sia molto potente e che rappresenti tante persone nel mondo, perciò continuerò ad occuparmi di ...

LeBron risponde ad Ibrahimovic: 'Anche tu lottavi contro il razzismo' ... James da anni è tra le superstar più attive nel sociale e ha voluto rispondere così: " Non starò mai zitto contro qualcosa di sbagliato ", aggiungendo: " Predico sulla mia gente e predico su ...

