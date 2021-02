“Non ci posso credere!”. GF Vip, svelato il mistero del ‘biglietto di ritorno’. La scoperta poco prima della diretta (Di sabato 27 febbraio 2021) La semifinale del Grande Fratello Vip ha visto come sempre una serie di colpi di scena. Due le eliminazioni durante la diretta di venerdì 26 febbraio. Il primo televoto visto in sfida Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando. Entrambe inquiline dall’inizio del reality show, il verdetto letto in diretta da Dayane Mello ha annunciato l’addio di Rosalinda Cannavò dalla casa di Cinecittà, mentre Stefania Orlando è volata in finale insieme a Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli. Il prossimo televoto vedrà in sfida Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta. Durante la serata, infatti, c’è stato poi anche un secondo televoto flash tra Samantha e Stefania e l’eliminata è risultata essere Samantha De Grenet.



prima della semifinale al Grande Fratello Vip è stato svelato il mistero del biglietto di ritorno. ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 27 febbraio 2021) La semifinale del Grande Fratello Vip ha visto come sempre una serie di colpi di scena. Due le eliminazioni durante ladi venerdì 26 febbraio. Il primo televoto visto in sfida Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando. Entrambe inquiline dall’inizio del reality show, il verdetto letto inda Dayane Mello ha annunciato l’addio di Rosalinda Cannavò dalla casa di Cinecittà, mentre Stefania Orlando è volata in finale insieme a Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli. Il prossimo televoto vedrà in sfida Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta. Durante la serata, infatti, c’è stato poi anche un secondo televoto flash tra Samantha e Stefania e l’eliminata è risultata essere Samantha De Grenet.semifinale al Grande Fratello Vip è statoildel biglietto di ritorno. ...

borghi_claudio : @WittgensteinThe Mi permetto: non posso ancora dargli contro (se servirà lo farò) per il semplice motivo che il gov… - borghi_claudio : @Romy68881754 @fbozza @turpemonatto Capisco, non ne posso più nemmeno io. Ma alla fine abbiamo sempre il 17% dei voti. - scottecs : Finalmente posso dirlo. Ho scritto la nuova serie di vignette per Cucciolone. Non avrei mai sognato di dire: non ve… - AshlinLuce : RT @thehsama: Dayane ci insegna un modo di vivere la sessualità bellissimo, senza etichette e preconcetti e senza il bisogno di dimostrare… - cice2308 : RT @giuliasgolden: un esempio che tutti dovrebbero seguire. diversità, passione, sostegno e amore. tu sei tutto ciò e io non posso far altr… -