NoiPA, dal 28 febbraio novità accesso: solo con SPID o Carta d’Identità Elettronica. Come richiedere SPID (Di sabato 27 febbraio 2021) Dal 28 febbraio cambia l’accesso per il personale amministrato da NoiPA e quindi anche per docenti e ATA. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 27 febbraio 2021) Dal 28cambia l’per il personale amministrato dae quindi anche per docenti e ATA. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : NoiPA dal Scuola, pagamento supplenti Covid: due nuove date a febbraio NoiPA è la piattaforma realizzata dal ministero dell'Economia per la gestione del personale della PA . La piattaforma permette di essere sempre aggiornati sull'elaborazione del proprio cedolino ...

CU 2021 per il 730: quando sarà disponibile su NoiPA? Quando sarà disponibile la Certificazione Unica per il 730 2021 sul portale NoiPA? Dal 2021, per i redditi dell'anno di imposta 2020, la certificazione unica (CU) deve essere resa disponibile al lavoratore dal proprio sostituto di imposta entro il 16 marzo 2021. Questo ...

NoiPA, dal 28 febbraio novità accesso: solo con SPID o Carta d'Identità Elettronica. Come richiedere SPID Orizzonte Scuola

NoiPA stipendi, pagamento emissione speciale oggi 24/2 Oggi 24 febbraio 2021 è previsto il pagamento dell'emissione speciale degli stipendi NoiPA del mese in corso per i supplenti: chi riguarda?

