Noi: al via le riprese del «This is Us» italiano. Ecco il cast (Di sabato 27 febbraio 2021) Noi - Il cast E' uno dei progetti più ambiziosi ed interessanti ai quali Rai Fiction sta lavorando ed è finalmente sul set. Ci riferiamo a Noi, la versione italiana di This is Us, una produzione Cattleya della quale saranno protagonisti principali Lino Guanciale (qui le sue dichiarazioni) nei panni dell'alter ego nostrano di Jack Pearson e, come vi avevamo svelato in anteprima qualche mese fa, Aurora Ruffino in quelli di sua moglie, che nella versione originale è interpretata da Mandy Moore. Con l'avvio delle riprese sono stati svelati anche i nomi degli attori che interpreteranno i loro figli, e c'è una piccola sorpresa per i telespettatori di Rai 1. Diretta da Luca Ribuoli, scritta da Sandro Petraglia, Flaminia Gressi e Michela Straniero e prodotta da Cattleya – parte di ITV Studios – in collaborazione con Rai Fiction, la serie ...

