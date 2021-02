Nocerino e la maglia del Milan | “Ti viene la scoliosi talmente pesa…”

(Di sabato 27 febbraio 2021) Intervenuto nel corso di una diretta live su Twitch sul canale "Tactickers" l'ex calciatore, nonché ex centrocampista anche del, Antonioha parlato della scelta del numero diall'inizio della sua avventura in rossonero precisando l'importanza per qualunque calciatore, di versite la divisa del Diavolo.e il peso delladelcaption id="attachment 1100243" align="alignnone" width="527"(getty images)/caption"Dopo Palermo sono andato alper duemila lire e una granita al limone", ha dettoche poi sempre con grande spirito ha raccontato la scelta del numero di. "Sono arrivato alall’ultimo minuto. Le comiche per scegliere il numero ...

Antonio Nocerino, ex calciatore, è intervenuto in live su Twitch sul canale "Tactickers" per parlare della sua esperienza al Milan. Ecco quanto dichiarato: "Dopo gli anni con la maglia del Palermo ...
Intervenuto in live su Twitch sul canale "Tactickers", l'ex rossonero Antonio Nocerino ha spiegato come la maglia del Milan sia pesantissima ...