Nicole Kidman e l'adorabile foto confronto con se stessa bambina (FOTO) (Di sabato 27 febbraio 2021) Tramite due FOTO condivise su Instagram Nicole Kidman ha messo a confronto la se stessa attuale, oggi 53enne, e la sua versione bambina. Nicole Kidman ha confrontato la versione attuale di sé con quella infantile, condividendo su Instagram una FOTO adorabile di quando era una bambina ed un selfie recente. Questa settimana Nicole Kidman si è lasciata andare ad un attimo di nostalgia sui social, pubblicando un'adorabile immagine di sé da bambina. L'attrice di Eyes Wide Shut, oggi 53enne, ha quindi aggiunto un suo selfie recente, dando vita ad un confronto capace di calamitare migliaia di ... Leggi su movieplayer (Di sabato 27 febbraio 2021) Tramite duecondivise su Instagramha messo ala seattuale, oggi 53enne, e la sua versioneha confrontato la versione attuale di sé con quella infantile, condividendo su Instagram unadi quando era unaed un selfie recente. Questa settimanasi è lasciata andare ad un attimo di nostalgia sui social, pubblicando un'immagine di sé da. L'attrice di Eyes Wide Shut, oggi 53enne, ha quindi aggiunto un suo selfie recente, dando vita ad uncapace di calamitare migliaia di ...

