Natalia Angelini, incubo stalking: l'ex tronista di U&D perseguitata 3 anni da un commercialista (Di sabato 27 febbraio 2021) Natalia Angelini, una ex tronista pugliese, si è trovata al centro di un caso di stalking inquietante. Un "fan" da tre anni ha avuto vere e proprie condotte persecutorie con commenti... Leggi su leggo (Di sabato 27 febbraio 2021), una expugliese, si è trovata al centro di un caso diinquietante. Un "fan" da treha avuto vere e proprie condotte persecutorie con commenti...

cataniah24 : “Perseguita da 3 anni l’ex tronista Natalia Angelini”: arrestato un commercialista di Catania via @cataniah24… - GossipItalia3 : Uomini e Donne, l’ex tronista Natalia Angelini vittima di stalking #gossipitalianews - PaolaCalabretto : Monopoli, finisce l’incubo per la showgirl Natalia Angelini: preso il fan stalker che, da tre anni, le aveva reso l… - MonopoliTimes : Monopoli, finisce l’incubo per la showgirl Natalia Angelini: preso il fan stalker che, da tre anni, le aveva reso l… - mad_musika : RT @rep_bari: Commercialista siciliano perseguita ex tronista di Uomini e Donne, divieto di dimora in Puglia per lo stalker di Natalia Ange… -