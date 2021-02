Napoli | Italiano per il futuro? Il tecnico prende posizione

Leggi su serieanews

(Di sabato 27 febbraio 2021) Per ildella panchina delpotrebbe esserci un cambio di allenatore. Tra i nomi anche Vincenzo. Ildi Gennaro Gattuso resta uno dei temi che in casaha grande richiamo. Che l’allenatore calabrese possa lasciare la città partenopea alla fine di questa stagione, sembra possibile e per alcuni addirittura probabile. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.