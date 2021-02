Napoli, furto di creme e sanificante per le mani: arrestate 2 persone (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della stazione di arpino di Casoria hanno arrestato per concorso in furto aggravato Giuseppe De Simone e Alessandro Catalano di 35 e 26 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine. Zaino in spalla, hanno varcato le barriere delle casse di un supermercato di Via Padula. Il titolare dell’attività, già insospettito per il loro comportamento sospetto tra le corsie, ha allertato i carabinieri prima che potessero allontanarsi. Quando sono stati fermati, nelle due sacche sono saltate fuori 24 confezioni di crema per le mani, 57 confezioni di gel sanificante per le mani e oltre 300 euro in alimenti di vario genere. In manette sono finiti ai domiciliari e sono ora in attesa dell’udienza di convalida. La merce è stata restituita. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della stazione di arpino di Casoria hanno arrestato per concorso inaggravato Giuseppe De Simone e Alessandro Catalano di 35 e 26 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine. Zaino in spalla, hanno varcato le barriere delle casse di un supermercato di Via Padula. Il titolare dell’attività, già insospettito per il loro comportamento sospetto tra le corsie, ha allertato i carabinieri prima che potessero allontanarsi. Quando sono stati fermati, nelle due sacche sono saltate fuori 24 confezioni di crema per le, 57 confezioni di gelper lee oltre 300 euro in alimenti di vario genere. In manette sono finiti ai domiciliari e sono ora in attesa dell’udienza di convalida. La merce è stata restituita. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

fattidinapoli : Napoli: Casoria, Carabinieri arrestano due persone per furto di creme e sanificante per le mani - - occhio_notizie : Casoria, 2 persone arrestate per furto di creme e sanificante per le mani - mick_napoli_ : Il furto di Monza ci ha demoralizzato in una maniera incredibile - luigilinguetta : Ieri su @tgr_campania un bel servizio girato presso la comunità penale per minori a rischio 'Jonathan' che si trova… - Giallo585 : @MarioMartinell7 @Marc0Esse Muto. Vinte una marea di partite con 3/4 gol di scarto. Vai a vedere Fiorentina Milan,… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli furto Castellammare. Raid notturno al Comune, ladri in cerca di documenti ... così Fiorangela d'Amora su Il Mattino di Napoli L'ALLARME La prima incursione è avvenuta ... Circa l'obiettivo del tentato furto, gli agenti non escludono che si tratti anche del gesto di qualche ...

Ladri ubriaconi beccati a Napoli, volevano uscire dal market con 14 bottiglie di liquore Un altro furto a Piazza Garibaldi Nello stesso pomeriggio, inoltre, i poliziotti sono intervenuti presso la galleria commerciale sotterranea di Piazza Garibaldi per un furto in un negozio di ...

Furti nei negozi: arrestati a Napoli quattro immigrati, due donne Il Mattino Napoli, furto di creme e sanificante per le mani: arrestate 2 persone I carabinieri della stazione di arpino di Casoria hanno arrestato per concorso in furto aggravato Giuseppe De Simone e Alessandro Catalano di 35 e 26 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine. Za ...

Rubano alimentari al supernarket: preso uno dei due ladri I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno arrestato per rapina impropria M.B., 43enne di Fuorigrotta già noto alle forze dell'ordine. È stato sorpreso dal titolare di un supermercato di via ...

... così Fiorangela d'Amora su Il Mattino diL'ALLARME La prima incursione è avvenuta ... Circa l'obiettivo del tentato, gli agenti non escludono che si tratti anche del gesto di qualche ...Un altroa Piazza Garibaldi Nello stesso pomeriggio, inoltre, i poliziotti sono intervenuti presso la galleria commerciale sotterranea di Piazza Garibaldi per unin un negozio di ...I carabinieri della stazione di arpino di Casoria hanno arrestato per concorso in furto aggravato Giuseppe De Simone e Alessandro Catalano di 35 e 26 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine. Za ...I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno arrestato per rapina impropria M.B., 43enne di Fuorigrotta già noto alle forze dell'ordine. È stato sorpreso dal titolare di un supermercato di via ...