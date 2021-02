Napoli-Benevento (28 febbraio ore 18:00): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 27 febbraio 2021) E’ un derby campano che arriva nel momento peggiore per il Napoli, reduce dalla sconfitta sul campo dell’Atalanta che rende sempre più complicata la rincorsa al quarto posto e alla Champions League, unico obiettivo rimasto della stagione dopo l’eliminazione in Europa League contro il Granada. Il Benevento ha fermato la Roma in un pareggio senza InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 27 febbraio 2021) E’ un derby campano che arriva nel momento peggiore per il, reduce dalla sconfitta sul campo dell’Atalanta che rende sempre più complicata la rincorsa al quarto posto e alla Champions League, unico obiettivo rimasto della stagione dopo l’eliminazione in Europa League contro il Granada. Ilha fermato la Roma in un pareggio senza InfoBetting: Scommesse Sportive e

