Muore per Covid dopo due dosi di vaccino. Il paramedico aveva contratto la variante inglese (Di sabato 27 febbraio 2021) Un operatore socio-sanitario di 53 anni è deceduto all’ospedale Covid di Maddaloni. L’uomo aveva fatto due dosi di vaccino, ma si era ammalato contraendo la variante inglese dopo la prima dose. Il Giornale riferisce che l’uomo, originario di Pietravaraino (Caserta), aveva avuto la prima dose a metà gennaio. E la seconda dopo 21 giorni così come vuole il protocollo. L’umo ha contratto il Covid tra la prima e la seconda dose Il 53enne aveva scoperto di aver contratto il Covid tre-quattro giorni dopo il richiamo. Ma l’Asl di Caserta non ritiene che l’accaduto metta in dubbio l’efficacia del vaccino sulla ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 27 febbraio 2021) Un operatore socio-sanitario di 53 anni è deceduto all’ospedaledi Maddaloni. L’uomofatto duedi, ma si era ammalato contraendo lala prima dose. Il Giornale riferisce che l’uomo, originario di Pietravaraino (Caserta),avuto la prima dose a metà gennaio. E la seconda21 giorni così come vuole il protocollo. L’umo hailtra la prima e la seconda dose Il 53ennescoperto di averiltre-quattro giorniil richiamo. Ma l’Asl di Caserta non ritiene che l’accaduto metta in dubbio l’efficacia delsulla ...

