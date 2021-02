Agenzia_Ansa : ArcelorMittal, operaio di 38 anni accusa un malore in fabbrica e muore #ANSA - FaustoBolo : RT @Cavalodiritorno: @AndreaOrlandosp Istituite un comitato tecnico per capire se è davvero indispensabile concedere rdc milionari per l'ed… - rebeka4711 : RT @ArturoP66023286: Covid, muore a 53 anni dopo il richiamo del vaccino. Asl Caserta: «È la variante inglese» - ArturoP66023286 : Covid, muore a 53 anni dopo il richiamo del vaccino. Asl Caserta: «È la variante inglese» - plastikid1 : RT @SefanoMalaguti: Napoleone l'ho conosciuto sabato sera, 96 anni. Viene ricoverato sabato notte, gli fanno il tampone ed è negativo...lun… -

Ultime Notizie dalla rete : Muore anni

Il Messaggero

È morto a causa del Ugo Scardigli , un 53enne di Pietravairano, comune in provincia di Caserta. L'uomo, ricoverato da alcuni giorni in terapia intensiva al Covid Hospital di Maddaloni, è morto oggi a ...'Essendo avanti con glicomunque non so se lo vedrò...dicono che quandoun romanista vada tutti in 'Tribuna Paradiso', magari se c'è posto lo vedrò da lì. Non pensavo comunque che la ...Non ce l'ha fatta l'operatore socio sanitario del Casertano che aveva contratto la variante inglese del Covid. L'uomo, 52 anni, di Pietravairano era ricoverato al Covid Hospital di Maddaloni. Al 52enn ...Le prime parole e il ritorno su Instagram della Cannavò col suo fidanzato rovinato dalla rivelazione di Massimiliano? L'attore ha fatto sapere di essersi rivolto agli avvocati ...