Morto Hannu Mikkola | rallysta simbolo dei ' finlandesi volanti' | vinse il Mondiale con l' Audi Quattro

(Di sabato 27 febbraio 2021) Un altro lutto nel mondo del motorsport. All'età di 78 anni è salito in cielo il 'finlandese volante'.era ingegnere e, in un paese dove i rally sono lo sport nazionali e dove per molto ...

rally_timing : É morto Hannu Mikkola: addio al 'finlandese volante' #WRC #HannuMikkola #RallyTime - edavid57edavid : RT @repubblica: Rally in lutto: è morto Hannu Mikkola, campione del mondo nel 1983: 'Il Finlandese volante', come era soprannominato, stron… - Italia_Notizie : È morto Hannu Mikkola, leggenda dei rally anni 80. Vinse il Mondiale con l’Audi quattro - Automoto_it : Lutto nel mondo del rally: è morto a 78 anni Hannu Mikkola, il finlandese volante ?? - sowmyasofia : E’ morto Hannu Mikkola, leggenda finlandese del WRC -

Quella vittoria è stata la prima di una lunga serie,trionfò altre sei volte sui velocissimi sterrati e sui salti della corsa di casa. Il suo primato è stato solo eguagliato, ma non battuto, ...Il mondo dei rally in lutto, èMikkola . Uno dei più grandi protagonisti di questo sport, aveva 78 anni, era malato di cancro da tempo e le sue condizioni si erano aggravate. Apparteneva alla generazione dei "Flying ...E’ morto Hannu Mikkola, leggenda finlandese del WRC Febbraio 27, 2021 Nel bel mezzo della festa mondiale dell’Arctic Rally, il paddock del WRC è stato scosso da una tragica notizia. E’ morto Hannu ...Un altro lutto nel mondo del motorsport. All’età di 78 anni è salito in cielo il “finlandese volante”. Hannu Mikkola era ingegnere e, in un paese dove i rally sono ...