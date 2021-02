Morte di Kashoggi: M5S, Pd e Leu contro Renzi per i rapporti con Riyad. La replica: «Difendo i giornalisti» (Di domenica 28 febbraio 2021) La Cia accusa l'Arabia Saudita per l'ucciasione di Kashoggi e M5S, Pd e Leu (ancora inviperiti per la caduta del governo Conte bis) attaccano Matteo Renzi per l'amicizia con Mohammedh bin Salman e la sua partecipazione all'evento sul neo Rinascimento di Riyad. Lui, sulla sua enews, replica dicendo di aver condannato da subito l'omicidio di Kashoggi e aggiungendo che l'Arabia Saudita è un baluardo contro l'estremismo islamico L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 28 febbraio 2021) La Cia accusa l'Arabia Saudita per l'ucciasione die M5S, Pd e Leu (ancora inviperiti per la caduta del governo Conte bis) attaccano Matteoper l'amicizia con Mohammedh bin Salman e la sua partecipazione all'evento sul neo Rinascimento di. Lui, sulla sua enews,dicendo di aver condannato da subito l'omicidio die aggiungendo che l'Arabia Saudita è un baluardol'estremismo islamico L'articolo proviene da Firenze Post.

