Monitor Italia: sale il consenso per Berlusconi e Meloni, il Pd affonda (Di sabato 27 febbraio 2021) ROMA – La maggior parte degli italiani ha fiducia nel governo Draghi (57,6%) ma il consenso è in calo (-1,4%) rispetto a sette giorni fa. Lo rileva Monitor Italia, il sondaggio realizzato da Tecnè con Agenzia Dire, effettuato con interviste il 26 febbraio 2021 su un campione di mille casi. BERLUSCONI E MELONI SALGONO NEL CONSENSO, GIÙ DRAGHI

