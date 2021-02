Mondiali Qatar 2022, 6.500 morti per costruire gli stadi: i dati allarmanti (Di sabato 27 febbraio 2021) rivelati da un’inchiesta del quotidiano inglese “The Guardian” Saranno i primi Mondiali a disputarsi in inverno. L’assegnazione decisa da Blatter fece discutere e non poco, costringendo a rivedere tutti i calendari delle principali federazioni internazionali, oltre alle Coppe europee. Il Qatar si sta L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 27 febbraio 2021) rivelati da un’inchiesta del quotidiano inglese “The Guardian” Saranno i primia disputarsi in inverno. L’assegnazione decisa da Blatter fece discutere e non poco, costringendo a rivedere tutti i calendari delle principali federazioni internazionali, oltre alle Coppe europee. Ilsi sta L'articolo proviene da Inews.it.

